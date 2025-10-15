Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cicor Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 15.10.2015 wurde das Cicor Technologies-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23,95 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Cicor Technologies-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,751 Cicor Technologies-Aktien. Die gehaltenen Cicor Technologies-Aktien wären am 14.10.2025 8 141,45 CHF wert, da der Schlussstand 195,00 CHF betrug. Mit einer Performance von +714,14 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Cicor Technologies zuletzt 859,31 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
