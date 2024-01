SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cicor Technologies-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cicor Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Am 24.01.2021 wurde das Cicor Technologies-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 47,42 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Cicor Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 210,890 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Cicor Technologies-Papiers auf 50,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 544,48 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 5,44 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cicor Technologies bezifferte sich zuletzt auf 158,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at