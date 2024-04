SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine COSMO Pharmaceuticals-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren COSMO Pharmaceuticals-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 18.04.2014 wurden COSMO Pharmaceuticals-Anteile an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 110,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,905 COSMO Pharmaceuticals-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 70,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 63,80 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 36,20 Prozent gleich.

Der Marktwert von COSMO Pharmaceuticals betrug jüngst 1,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at