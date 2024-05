SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich COSMO Pharmaceuticals-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals am 24.05.2024 wurde für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 2,14 EUR vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 105,77 Prozent.

COSMO Pharmaceuticals-Dividenden-Rendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss die COSMO Pharmaceuticals-Aktie via SIX bei einem Wert von 71,50 CHF. Die COSMO Pharmaceuticals-Aktie wird am heutigen Dienstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem COSMO Pharmaceuticals-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Zahlung der Dividende an die COSMO Pharmaceuticals-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des COSMO Pharmaceuticals-Wertpapiers 3,90 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch 1,67 Prozent betrug.

Kursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der COSMO Pharmaceuticals-Aktienkurs via SIX 44,44 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 52,32 Prozent stärker zugelegt als der COSMO Pharmaceuticals-Kurs.

COSMO Pharmaceuticals-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2024 gehen FactSet-Experten von einer Senkung der Dividende auf 1,75 EUR aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,45 Prozent nachlassen.

Kerndaten von Dividenden-Titel COSMO Pharmaceuticals

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens COSMO Pharmaceuticals beträgt aktuell 1,159 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von COSMO Pharmaceuticals beläuft sich aktuell auf 626,08. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von COSMO Pharmaceuticals auf 101,480 Mio.EUR, das EPS machte 0,09 EUR aus.

