CPH Group Aktie
WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714
|Performance im Blick
|
28.10.2025 10:03:43
SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CPH Group von vor 10 Jahren eingefahren
CPH Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der CPH Group-Aktie betrug an diesem Tag 23,89 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die CPH Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 418,578 CPH Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CPH Group-Aktie auf 68,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28 798,15 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 187,98 Prozent.
Der Börsenwert von CPH Group belief sich jüngst auf 412,02 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CPH Groupmehr Nachrichten
Analysen zu CPH Groupmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CPH Group
|70,20
|1,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen vor dem Wochenende uneinheitlich -- Rekord in Japan
Am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt wird ein ruhiger Handelsstart vor dem Wochenende erwartet. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.