SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CPH Group von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen CPH Group-Einstiegs gewesen.

CPH Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der CPH Group-Aktie betrug an diesem Tag 23,89 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die CPH Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 418,578 CPH Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CPH Group-Aktie auf 68,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28 798,15 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 187,98 Prozent.

Der Börsenwert von CPH Group belief sich jüngst auf 412,02 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at