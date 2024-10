SPI-Wert dormakaba-Aktie: dormakaba-Aktionäre bekommen weniger Dividende ausgezahlt

Bei der Hauptversammlung von SPI-Papier dormakaba am 10.10.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,00 CHF auszuschütten. So fiel die dormakaba-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 15,79 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von dormakaba beträgt 39,80 Mio. CHF. Damit wurde die dormakaba-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 17,26 Prozent verkleinert.

dormakaba- Ausschüttungsrendite im Blick

Das dormakaba-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem SIX SX-Handel bei 623,00 CHF in den Feierabend. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die dormakaba-Aktie. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den dormakaba-Aktienkurs haben. Die Auszahlung der Dividende an die dormakaba-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Der dormakaba-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 1,74 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 2,36 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren fiel der Kurs von dormakaba via SIX SX um 5,18 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit -4,13 Prozent dennoch stärker zugelegt als der dormakaba-Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie dormakaba

Für 2025 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 12,21 CHF aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,94 Prozent hinzugewinnen.

dormakaba-Basisinformationen

dormakaba ist ein SPI-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 2,636 Mrd. CHF. dormakaba verfügt über ein KGV von aktuell 45,75. Der Umsatz von dormakaba belief sich in 2024 auf 2,837 Mrd. CHF. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 10,08 CHF.

Redaktion finanzen.at