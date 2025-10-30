dormakaba Aktie
SPI-Titel dormakaba-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in dormakaba von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die dormakaba-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das dormakaba-Papier bei 421,20 CHF. Bei einem dormakaba-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,374 dormakaba-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2025 1 626,31 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 685,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 62,63 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von dormakaba bezifferte sich zuletzt auf 285,64 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
