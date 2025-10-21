Zurückhaltung in Zürich: SPI notiert im Minus

Am Dienstag tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,29 Prozent tiefer bei 17 318,95 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,248 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 346,15 Zählern und damit 0,133 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17 369,28 Punkte).

Der Höchststand des SPI lag heute bei 17 378,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 314,14 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Stand von 16 812,63 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 21.07.2025, einen Stand von 16 701,99 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.10.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 310,29 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11,60 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 17 480,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Montana Aerospace (+ 8,69 Prozent auf 28,15 CHF), ams-OSRAM (+ 8,25 Prozent auf 12,86 CHF), Curatis (+ 5,60 Prozent auf 13,20 CHF), Edisun Power Europe (+ 5,09 Prozent auf 51,60 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (+ 3,68 Prozent auf 67,60 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Relief Therapeutics (-7,53 Prozent auf 2,70 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-7,07 Prozent auf 1,39 CHF), Addex Therapeutics (-6,54 Prozent auf 0,06 CHF), DocMorris (-3,89 Prozent auf 5,93 CHF) und Schweizerische Nationalbank (-3,51 Prozent auf 3 570,00 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 315 146 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 255,015 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SPI weist die Relief Therapeutics-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at