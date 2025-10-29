Edisun Power Europe Aktie
|Edisun Power Europe-Performance im Blick
|
29.10.2025 10:04:44
SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Edisun Power Europe von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Edisun Power Europe-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 42,60 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investierten, hätten nun 234,742 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 427,23 CHF, da sich der Wert eines Edisun Power Europe-Anteils am 28.10.2025 auf 57,20 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,27 Prozent angezogen.
Edisun Power Europe markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 65,65 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
23.10.25