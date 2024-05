SPI-Wert Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Epic Suisse-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Epic Suisse-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Epic Suisse-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Epic Suisse-Papier an diesem Tag 63,60 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Epic Suisse-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 157,233 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.05.2024 auf 72,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 320,75 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 13,21 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Epic Suisse einen Börsenwert von 744,60 Mio. CHF. Der erste Handelstag der Epic Suisse-Papiere an der Börse SWX war der 25.05.2022. Der erste festgestellte Kurs der Epic Suisse-Aktie lag damals bei 68,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at