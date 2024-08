SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fundamenta Real Estate von vor 3 Jahren angefallen

Am 01.08.2021 wurde das Fundamenta Real Estate-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Fundamenta Real Estate-Papier 19,75 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 506,329 Fundamenta Real Estate-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.07.2024 8 177,22 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 16,15 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -18,23 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Fundamenta Real Estate eine Börsenbewertung in Höhe von 486,45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at