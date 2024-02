SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Groupe Minoteries SA von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Groupe Minoteries SA-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 280,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,357 Groupe Minoteries SA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 95,00 CHF, da sich der Wert einer Groupe Minoteries SA-Aktie am 23.02.2024 auf 266,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 5,00 Prozent.

Der Groupe Minoteries SA-Wert an der Börse wurde auf 87,83 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at