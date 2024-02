SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Groupe Minoteries SA von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Groupe Minoteries SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Groupe Minoteries SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 386,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,591 Groupe Minoteries SA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.02.2024 auf 258,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 668,39 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -33,16 Prozent.

Alle Groupe Minoteries SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 85,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at