SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HIAG Immobilien von vor 10 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in HIAG Immobilien-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem HIAG Immobilien-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 79,45 CHF wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 125,865 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 11.07.2024 9 339,21 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 74,20 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 6,61 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von HIAG Immobilien belief sich zuletzt auf 750,49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at