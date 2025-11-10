Hypothekarbank Lenzburg Aktie

Hypothekarbank Lenzburg für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Hypothekarbank Lenzburg-Anlage im Blick 10.11.2025 10:03:57

SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hypothekarbank Lenzburg von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Hypothekarbank Lenzburg-Einstiegs gewesen.

Am 10.11.2022 wurde die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Hypothekarbank Lenzburg-Aktie betrug an diesem Tag 4 120,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investierten, hätten nun 2,427 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Hypothekarbank Lenzburg-Aktie auf 3 980,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 660,19 CHF wert. Damit wäre die Investition 3,40 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Hypothekarbank Lenzburg betrug jüngst 288,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hypothekarbank Lenzburg AGmehr Nachrichten