SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hypothekarbank Lenzburg von vor 3 Jahren verloren

Am 10.11.2022 wurde die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Hypothekarbank Lenzburg-Aktie betrug an diesem Tag 4 120,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investierten, hätten nun 2,427 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Hypothekarbank Lenzburg-Aktie auf 3 980,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 660,19 CHF wert. Damit wäre die Investition 3,40 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Hypothekarbank Lenzburg betrug jüngst 288,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at