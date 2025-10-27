Hypothekarbank Lenzburg Aktie

WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608

Hypothekarbank Lenzburg-Performance 27.10.2025 10:04:55

SPI-Titel Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hypothekarbank Lenzburg von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Hypothekarbank Lenzburg-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 4 107,83 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Hypothekarbank Lenzburg-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,024 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.10.2025 97,38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4 000,00 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 97,38 CHF, was einer negativen Performance von 2,62 Prozent entspricht.

Alle Hypothekarbank Lenzburg-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 287,66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

