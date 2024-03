SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IVF HARTMANN-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in IVF HARTMANN eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden IVF HARTMANN-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das IVF HARTMANN-Papier letztlich bei 114,50 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie investiert hat, hat nun 0,873 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.03.2024 gerechnet (139,00 CHF), wäre das Investment nun 121,40 CHF wert. Mit einer Performance von +21,40 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der IVF HARTMANN-Wert an der Börse wurde auf 330,91 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at