SPI-Wert Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungfraubahn-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Jungfraubahn-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Jungfraubahn-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 114,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Jungfraubahn-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,874 Anteilen. Die gehaltenen Jungfraubahn-Anteile wären am 06.12.2023 138,11 CHF wert, da der Schlussstand 158,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38,11 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Jungfraubahn eine Börsenbewertung in Höhe von 926,88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at