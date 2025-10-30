SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Jungfraubahn-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Jungfraubahn-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Jungfraubahn-Papier an diesem Tag 94,75 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Jungfraubahn-Aktie investiert hat, hat nun 10,554 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Jungfraubahn-Aktie auf 234,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 469,66 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 146,97 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Jungfraubahn eine Börsenbewertung in Höhe von 1,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at