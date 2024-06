SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Klingelnberg-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Klingelnberg-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Klingelnberg-Papier an diesem Tag bei 35,20 CHF. Bei einem Klingelnberg-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 284,091 Klingelnberg-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.06.2024 gerechnet (16,65 CHF), wäre das Investment nun 4 730,11 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 52,70 Prozent.

Der Klingelnberg-Wert an der Börse wurde auf 145,86 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at