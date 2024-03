SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kudelski-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Kudelski-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Kudelski-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 11,49 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 870,002 Kudelski-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 374,60 CHF, da sich der Wert eines Kudelski-Anteils am 28.03.2024 auf 1,58 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 86,25 Prozent.

Der Marktwert von Kudelski betrug jüngst 83,29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at