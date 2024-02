SPI-Wert Lalique-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Lalique von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Lalique-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Lalique-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Lalique-Papier bei 33,80 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Lalique-Aktie investiert hat, hat nun 295,858 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lalique-Papiers auf 34,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 059,17 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 0,59 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Lalique eine Börsenbewertung in Höhe von 258,36 Mio. CHF. Die Erstnotiz des Lalique-Anteils fand am 25.06.2018 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs eines Lalique-Anteils bei 51,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at