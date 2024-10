SPI-Wert Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Luzerner Kantonalbank von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Luzerner Kantonalbank-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Luzerner Kantonalbank-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Luzerner Kantonalbank-Anteile bei 72,70 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 13,755 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 04.10.2024 872,08 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 63,40 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 12,79 Prozent verringert.

Am Markt war Luzerner Kantonalbank jüngst 3,12 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

