SPI-Wert Medacta-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medacta von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Medacta-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Medacta-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 126,60 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Medacta-Aktie investiert, befänden sich nun 78,989 Medacta-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 124,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 794,63 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,05 Prozent abgenommen.

Der erste festgestellte Kurs eines Medacta-Anteils lag damals bei 104,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at