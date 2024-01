SPI-Wert Meyer Burger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Meyer Burger von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Meyer Burger-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die Meyer Burger-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1,92 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 51,979 Meyer Burger-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.01.2024 gerechnet (0,12 CHF), wäre die Investition nun 6,24 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 93,76 Prozent verkleinert.

Am Markt war Meyer Burger jüngst 428,83 Mio. CHF wert. Die Erstnotiz des Meyer Burger-Anteils fand am 11.05.2006 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Meyer Burger-Aktie auf 43,50 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at