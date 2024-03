SPI-Wert Meyer Burger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Meyer Burger von vor 3 Jahren bedeutet

Vor 3 Jahren wurde die Meyer Burger-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 0,38 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 262,791 Meyer Burger-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14,80 CHF, da sich der Wert eines Meyer Burger-Anteils am 08.03.2024 auf 0,06 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 85,20 Prozent verkleinert.

Meyer Burger war somit zuletzt am Markt 201,62 Mio. CHF wert. Das Meyer Burger-IPO fand am 11.05.2006 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Meyer Burger-Aktie belief sich damals auf 43,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at