SPI-Wert Meyer Burger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Meyer Burger-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Meyer Burger-Aktien verlieren können.

Meyer Burger-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 0,55 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 181,984 Meyer Burger-Aktien. Die gehaltenen Meyer Burger-Aktien wären am 08.12.2023 47,75 CHF wert, da der Schlussstand 0,26 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 52,25 Prozent verringert.

Der Meyer Burger-Wert an der Börse wurde auf 939,02 Mio. CHF beziffert. Meyer Burger-Papiere wurden am 11.05.2006 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der Meyer Burger-Aktie lag beim Börsengang bei 43,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at