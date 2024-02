SPI-Wert Meyer Burger-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Meyer Burger von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in Meyer Burger eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Meyer Burger-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 0,66 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Meyer Burger-Aktie investierten, hätten nun 1 519,757 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Meyer Burger-Aktie auf 0,13 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 190,43 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,96 Prozent verringert.

Meyer Burger wurde am Markt mit 449,06 Mio. CHF bewertet. Die Erstnotiz der Meyer Burger-Aktie fand am 11.05.2006 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der Meyer Burger-Anteilsschein bei 43,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at