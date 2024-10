SPI-Wert Meyer Burger Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Meyer Burger Technology-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Meyer Burger Technology eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 03.10.2019 wurde das Meyer Burger Technology-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 54,33 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Meyer Burger Technology-Aktie investierten, hätten nun 18,406 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Meyer Burger Technology-Anteile wären am 02.10.2024 30,44 CHF wert, da der Schlussstand 1,65 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 96,96 Prozent.

Meyer Burger Technology wurde am Markt mit 53,50 Mio. CHF bewertet. Die Erstnotiz des Meyer Burger Technology-Papiers fand am 11.05.2006 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs eines Meyer Burger Technology-Anteils bei 43,50 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

