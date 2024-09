SPI-Wert Meyer Burger Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Meyer Burger Technology-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Meyer Burger Technology-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Meyer Burger Technology-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Meyer Burger Technology-Aktie betrug an diesem Tag 101,12 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Meyer Burger Technology-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 98,892 Meyer Burger Technology-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,69 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 167,52 CHF wert. Mit einer Performance von -98,32 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Meyer Burger Technology belief sich jüngst auf 60,58 Mio. CHF. Die Erstnotiz des Meyer Burger Technology-Anteils fand am 11.05.2006 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Meyer Burger Technology-Aktie belief sich damals auf 43,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at