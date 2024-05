SPI-Wert ONE swiss bank-Aktie: Weniger Dividende für ONE swiss bank-Aktionäre

So viel Dividende trägt ONE swiss bank zum Dividendenportfolio der Aktionäre bei.

Im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Papier ONE swiss bank am 30.04.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 0,19 CHF je Aktie beschlossen. So schrumpfte die ONE swiss bank-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 50,00 Prozent. Die Gesamtausschüttung von ONE swiss bank beträgt 5,86 Mio. CHF.

Entwicklung der Dividendenrendite

Das ONE swiss bank-Papier wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem ONE swiss bank-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Investoren. Für das Jahr 2023 weist die ONE swiss bank-Aktie eine Dividendenrendite von 6,51 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 26,21 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Aktienkursentwicklung

In einem Zeitraum von 1 Jahr blieb der ONE swiss bank-Kurs im -Handel auf gleichem Niveau. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der ONE swiss bank-Aktienkurs weisen für den Zeitraum eine nahezu gleiche Performance auf.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel ONE swiss bank

Basisdaten der ONE swiss bank-Aktie

Die Dividenden-Aktie ONE swiss bank gehört dem SPI an und ist an der Börse aktuell 52,055 Mio. CHF wert. ONE swiss bank weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,68 auf. 2023 setzte ONE swiss bank 49,920 Mio. CHF um und erwirtschaftete ein EPS von 0,79 CHF.

Redaktion finanzen.at