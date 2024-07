SPI-Wert Orascom Development-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Orascom Development von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Orascom Development-Aktien verlieren können.

Das Orascom Development-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Orascom Development-Aktie bei 12,50 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Orascom Development-Aktie investiert hat, hat nun 80,000 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 318,40 CHF, da sich der Wert eines Orascom Development-Papiers am 01.07.2024 auf 3,98 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 318,40 CHF entspricht einer negativen Performance von 68,16 Prozent.

Der Orascom Development-Wert an der Börse wurde auf 232,78 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at