SPI-Wert Relief Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Relief Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Relief Therapeutics-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Relief Therapeutics-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 56,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Relief Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 178,571 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2023 auf 1,95 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 348,21 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 96,52 Prozent abgenommen.

Relief Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at