SF Urban Properties Aktie
WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131
|Rentabler SF Urban Properties-Einstieg?
|
28.10.2025 10:03:43
SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SF Urban Properties-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem SF Urban Properties-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das SF Urban Properties-Papier bei 92,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SF Urban Properties-Aktie investiert, befänden sich nun 10,870 SF Urban Properties-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 067,39 CHF, da sich der Wert einer SF Urban Properties-Aktie am 27.10.2025 auf 98,20 CHF belief. Damit wäre die Investition um 6,74 Prozent gestiegen.
Am Markt war SF Urban Properties jüngst 328,88 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SF Urban Properties AGmehr Nachrichten
Analysen zu SF Urban Properties AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SF Urban Properties AG
|98,40
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen vor dem Wochenende uneinheitlich -- Rekord in Japan
Am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt wird ein ruhiger Handelsstart vor dem Wochenende erwartet. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.