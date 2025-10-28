SF Urban Properties Aktie

Rentabler SF Urban Properties-Einstieg? 28.10.2025 10:03:43

SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SF Urban Properties-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen SF Urban Properties-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem SF Urban Properties-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das SF Urban Properties-Papier bei 92,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SF Urban Properties-Aktie investiert, befänden sich nun 10,870 SF Urban Properties-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 067,39 CHF, da sich der Wert einer SF Urban Properties-Aktie am 27.10.2025 auf 98,20 CHF belief. Damit wäre die Investition um 6,74 Prozent gestiegen.

Am Markt war SF Urban Properties jüngst 328,88 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

