SPI-Wert Stadler Rail-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Stadler Rail von vor 5 Jahren verloren

Das Stadler Rail-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 36,72 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Stadler Rail-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 272,331 Stadler Rail-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 550,11 CHF, da sich der Wert eines Stadler Rail-Papiers am 24.10.2025 auf 20,38 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 5 550,11 CHF entspricht einer negativen Performance von 44,50 Prozent.

Stadler Rail wurde am Markt mit 2,04 Mrd. CHF bewertet. Am 12.04.2019 fand der erste Handelstag des Stadler Rail-Papiers an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Stadler Rail-Papiers lag beim Börsengang bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at