SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Temenos-Aktie Anlegern gebracht.

Das Temenos-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 33,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Temenos-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 301,205 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 328,31 CHF, da sich der Wert einer Temenos-Aktie am 29.07.2024 auf 60,85 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +83,28 Prozent.

Alle Temenos-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at