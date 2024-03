SPI-Wert u-blox-Aktie: So viel hätte eine Investition in u-blox von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in u-blox-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das u-blox-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 118,60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 8,432 u-blox-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 709,13 CHF, da sich der Wert eines u-blox-Papiers am 15.03.2024 auf 84,10 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 29,09 Prozent.

Jüngst verzeichnete u-blox eine Marktkapitalisierung von 613,24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at