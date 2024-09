SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen V-Zug-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades V-Zug-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 140,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,714 V-Zug-Aktien im Depot. Die gehaltenen V-Zug-Anteile wären am 30.08.2024 38,43 CHF wert, da der Schlussstand 53,80 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 61,57 Prozent eingebüßt.

Der erste Handelstag der V-Zug-Aktie an der Börse SWX war der 25.06.2020. Ihren ersten Handelstag begann die V-Zug-Aktie bei 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

