SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in V-Zug von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die V-Zug-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der V-Zug-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 141,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die V-Zug-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,092 Anteile im Depot. Die gehaltenen V-Zug-Papiere wären am 05.07.2024 347,52 CHF wert, da der Schlussstand 49,00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 65,25 Prozent verkleinert.

Die Erstnotiz der V-Zug-Aktie fand am 25.06.2020 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des V-Zug-Papiers belief sich damals auf 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at