SPI-Wert VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VAT-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in VAT gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem VAT-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 262,60 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,381 VAT-Aktien. Die gehaltenen VAT-Papiere wären am 17.11.2023 144,17 CHF wert, da der Schlussstand 378,60 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 44,17 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von VAT belief sich zuletzt auf 11,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at