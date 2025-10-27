Vaudoise Versicherungen Aktie
WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667
|Rentable Vaudoise Versicherungen-Anlage?
|
27.10.2025 10:04:55
SPI-Wert Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Vaudoise Versicherungen-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 514,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,946 Vaudoise Versicherungen-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 214,01 CHF, da sich der Wert eines Vaudoise Versicherungen-Anteils am 24.10.2025 auf 624,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,40 Prozent vermehrt.
Vaudoise Versicherungen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,81 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Vaudoise Versicherungen
|658,00
|0,00%
