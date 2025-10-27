SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Vetropack A-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Vetropack A-Papier an diesem Tag bei 51,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Vetropack A-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,946 Vetropack A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,95 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46,60 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 53,40 Prozent verkleinert.

Vetropack A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 475,25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at