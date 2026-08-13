SpiderPlus: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SpiderPlus hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 JPY gegenüber -0,690 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat SpiderPlus mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15,06 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at