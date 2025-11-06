SPK: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SPK präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 74,09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 55,29 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,51 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at