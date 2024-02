Sportrechtler: Neue Abstimmung über DFL-Investor möglich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine neue Abstimmung über den Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) ist nach Einschätzung eines Sportrechtlers juristisch möglich. "Vom Grundsatz her könnten sie noch mal eine Abstimmung machen. Es braucht dafür eine Mitgliederversammlung", sagte Paul Lambertz der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung könnte etwa das Präsidium aus wichtigem Grunde einberufen, "oder es gibt ein Minderheitenbegehren, wenn zehn Mitglieder der DFL das verlangen. Dann könnte man noch mal darüber abstimmen", so der Sportrechtler.

In den vergangenen Tagen hatten Vertreter verschiedener Club sich für eine neue Abstimmung eingesetzt. Für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen soll ein Finanzinvestor der DFL eine Milliarde Euro zahlen. Bei der Abstimmung der 36 Proficlubs für den Deal im Dezember war die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit nur knapp zustande gekommen. Für Fragen sorgte das Abstimmungsverhalten von Martin Kind für Hannover 96, der vom Stammverein angewiesen war, dagegen zu stimmen. Aus den aktiven Fanszenen gibt es seit Monaten Proteste gegen die DFL-Pläne, die sich zuletzt verschärften.

Lambertz sagte zur Abstimmung: "Der Beschluss ist meines Erachtens rechtmäßig zustande gekommen." Das Abstimmungsverhalten von Kind als Grund für eine neue Abstimmung heranzuziehen, sei schwierig. "Ich finde es ohnehin schwierig, über ein Thema, über das man schon einmal abgestimmt hat, noch einmal abzustimmen", sagte der Sportrechtler.