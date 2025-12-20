DraftKings Aktie
WKN DE: A2P205 / ISIN: US26142R1041
|
20.12.2025 14:40:00
Sports Betting Is Booming Worldwide. Is This DraftKings Competitor Worth the Risk While Its Shares Are Under $8?
They say "the house always wins," but sports-betting stocks haven't exactly fared well thus far in 2025. Sportsbook pure plays such as DraftKings and Flutter Entertainment have both struggled in the market lately.A key headwind has been the rise of prediction market platforms like Kalshi, which threaten the traditional sportsbook model.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DraftKingsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu DraftKingsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.