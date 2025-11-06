Spotify: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Spotify stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,64 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Spotify in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,99 Milliarden USD im Vergleich zu 4,38 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at