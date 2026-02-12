Spotify Technology präsentierte Quartalsergebnisse

Spotify Technology äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Spotify Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 341,06 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 68,90 ARS je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Spotify Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7 578,81 Milliarden ARS im Vergleich zu 4 522,02 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 540,58 ARS ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 200,55 ARS je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Spotify Technology in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 55,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24 156,18 Milliarden ARS im Vergleich zu 15 523,74 Milliarden ARS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at