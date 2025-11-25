Spotify Aktie

Spotify für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
25.11.2025 18:01:00

Spotify Will Reportedly Get More Expensive in the US Next Year. Here's What to Expect

The music-streaming service will reportedly raise prices again after subscription pricing bumps in other regions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Spotifymehr Nachrichten