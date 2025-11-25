Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
|
25.11.2025 18:01:00
Spotify Will Reportedly Get More Expensive in the US Next Year. Here's What to Expect
The music-streaming service will reportedly raise prices again after subscription pricing bumps in other regions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Spotifymehr Nachrichten
|
24.11.25
|Spotify to raise US prices in first quarter of next year (Financial Times)
|
04.11.25
|Spotify-Aktie gibt ab: Musikstreaming-Dienst legt stärker zu als erwartet (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Ausblick: Spotify legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
01.11.25