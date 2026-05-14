|
14.05.2026 06:31:29
Sprott Phys Silv TU legte Quartalsergebnis vor
Sprott Phys Silv TU präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Sprott Phys Silv TU hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,78 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15213,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 66,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum -0,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!