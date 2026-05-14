Sprott Phys Silv TU legte Quartalsergebnis vor

Sprott Phys Silv TU präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Sprott Phys Silv TU hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,78 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15213,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 66,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum -0,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at